В Британии изучают возможность ограничить въезд граждан КНР в страну

Правительство Великобритании рассматривает возможность сократить количество китайских граждан, которые могут въезжать на территорию королевства по дипломатической или служебной необходимости. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что целью этих ограничений является предотвращение шпионажа в стране. По информации агентства, в настоящее время британский кабинет министров и службы безопасности обсуждают план по пересмотру условий пересечения границ для дипломатов и служебных лиц.

При этом ожидается, что сокращение числа людей с правом въезжать в Великобританию по упрощенным правилам побудит КНР и иные страны предоставлять властям королевства больше сведений о поездках их граждан за границу. Более того, у Лондона может появиться больше времени для осуществления необходимых в такой ситуации процедур и проверок.

Однако журналисты уточнили, что не все британские чиновники поддерживают данную инициативу. Некоторые из них опасаются, что введение упомянутых ограничений приведет к ухудшению отношений между Лондоном и Пекином.

Ранее в администрации президента США выразили опасения по поводу шпионажа КНР через грузовые краны в портах.