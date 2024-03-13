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В Британии изучают возможность ограничить въезд граждан КНР в страну

Bloomberg: Британия хочет ограничить гражданам КНР въезд по служебным паспортам

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании рассматривает возможность сократить количество китайских граждан, которые могут въезжать на территорию королевства по дипломатической или служебной необходимости. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что целью этих ограничений является предотвращение шпионажа в стране. По информации агентства, в настоящее время британский кабинет министров и службы безопасности обсуждают план по пересмотру условий пересечения границ для дипломатов и служебных лиц.

При этом ожидается, что сокращение числа людей с правом въезжать в Великобританию по упрощенным правилам побудит КНР и иные страны предоставлять властям королевства больше сведений о поездках их граждан за границу. Более того, у Лондона может появиться больше времени для осуществления необходимых в такой ситуации процедур и проверок.

Однако журналисты уточнили, что не все британские чиновники поддерживают данную инициативу. Некоторые из них опасаются, что введение упомянутых ограничений приведет к ухудшению отношений между Лондоном и Пекином.

Ранее в администрации президента США выразили опасения по поводу шпионажа КНР через грузовые краны в портах.

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