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ГД и правительство работают над поправками по прогрессивному налогообложению

Аксаков: Госдума и правительство работают над прогрессивным налогообложением

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Госдума и кабинет министров России запустили работу над проектом поправок в законодательную систему, которые подразумевают введение прогрессивной шкалы налогового обложения. С таким заявлением выступил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи слова передает РИА Новости.

«Депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — рассказал парламентарий.

Аксаков подчеркнул, что этот процесс будет реализован оперативно, так как в законодательном госоргане России стараются быстро осуществить эти предложения.

Российское общество «в целом созрело» для перехода к системе прогрессивного налогообложения, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. По мнению Путина, общество воспримет реформу «абсолютно нормально». В послании Федеральному собранию Путин заявлял о необходимости модернизации налоговой системы. В СМИ ранее появились возможные параметры такой реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.

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