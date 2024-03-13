Украинский экономист заявил, что никому не нужна Украина образца 1991 года

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что Украина в границах 1991 года никому не нужна, границы государства нельзя рассматривать в отрыве от современных реалий. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, границы 1991 года являются всего лишь конституционной нормой. Однако украинское общество попало в капкан, считает экономист. Украинцы верят, что территории можно вернуть с помощью военных действий, не понимая, что территории, политическую конфигурацию и геополитическое положение страны нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.

«Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года», — пояснил Кущ.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что ситуация на поле боя на Украине разрешится за три месяца.

Дипломат призвал союзников Киева нарастить финансовую и военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил вероятность окончания конфликта в эти сроки.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.