В Кремле анонсировали обсуждение Путина с кабмином послания Федсобранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 марта проведет совещание с членами кабинета министров, главной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию. Дату и информационную повестку анонсировала пресс-служба Кремля.

Согласно информации президентской администрации, обсуждение пройдет в режиме видеоконференции. Свои доклады представят первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

«Основная тема обсуждения — реализация послания президента Федеральному собранию», — указывается в публикации.

Российское общество «в целом созрело» для перехода к системе прогрессивного налогообложения, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. По мнению Путина, общество воспримет реформу «абсолютно нормально». В послании Федеральному собранию Путин заявлял о необходимости модернизации налоговой системы. В СМИ ранее появились возможные параметры такой реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин дал оценку работе правительства Мишустина.