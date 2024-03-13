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В Кремле анонсировали обсуждение Путина с кабмином послания Федсобранию

Путин 14 марта обсудит с кабмином реализацию послания Федеральному собранию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 марта проведет совещание с членами кабинета министров, главной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию. Дату и информационную повестку анонсировала пресс-служба Кремля.

Согласно информации президентской администрации, обсуждение пройдет в режиме видеоконференции. Свои доклады представят первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

«Основная тема обсуждения — реализация послания президента Федеральному собранию», — указывается в публикации.

Российское общество «в целом созрело» для перехода к системе прогрессивного налогообложения, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. По мнению Путина, общество воспримет реформу «абсолютно нормально». В послании Федеральному собранию Путин заявлял о необходимости модернизации налоговой системы. В СМИ ранее появились возможные параметры такой реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин дал оценку работе правительства Мишустина.

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