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Макрон, Шольц и Туск на неделе проведут встречу по Украине

Politico: Макрон, Шольц и Туск проведут встречу по Украине 15 марта в Берлине

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Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Олаф Шольц 15 марта встретятся в Берлине чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, Макрон и Шольц днем проведут двустороннюю встречу, а позже к ним присоединится польский премьер.

Издание отмечает, что это станет первой встречей в формате «Веймарского треугольника» с момента, как Туск стал главой правительства в декабре 2023 года.

Источник рассказал, что целью встречи является демонстрация сплоченности лидеров в работе по украинскому вопросу на фоне сообщений об усиливающихся разногласиях. При этом подписание документов или объявление конкретных соглашений не запланировано.

До этого газета The New York Times писала, что в отношениях между США и Украиной стали возникать разногласия из-за финансов и разных приоритетов, на которые жалуются с обеих сторон.

Ранее была названа причина отмены визита Макрона в Киев.

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