В случае появления американских войск на Украине, Россия рассмотрит их как интервентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — подчеркнул Путин.

Полная версия интервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву будет транслироваться на телеканале «Россия 1» и на ресурсах РИА Новости в среду в 10:00.

До этого журналисты рассказали о последствиях для Путина после раскола коалиции союзников Киева.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО, в то время как западные политики постоянно используют мифическую российскую угрозу для отвлечения своего населения от внутренних проблем. По мнению автора, страны Запада начинают осознавать невозможность стратегического поражения России в конфликте с Украиной и должны задуматься о будущих шагах, тогда как Москва готова к диалогу.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.