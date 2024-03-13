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Затулин заявил, что законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не касается Севастополя

Затулин: законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не касается Севастополя

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что законопроект о признании незаконной передачи Крымской области в состав УССР из РСФСР в 1954 году не касается Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, в документах 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР Севастополь вообще не упоминался. Несмотря на это партийные власти в УССР сделали вид, что речь идет о передаче вместе с Крымом и Севастополя. Как отметил Затулин, несмотря на то, что в 1948 году Севастополь был выделен из Крымской области в отдельный административный центр, его партийная организация продолжила входить в крымскую парторганизацию. Поэтому у партийных властей УССР появилось основание считать Севастополь частью своей территории. Хотя Севастополь при СССР финансировался из закрытых статей союзного Министерства обороны, а не из бюджета УССР.

До этого депутат ГД Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков внесли в Государственную думу законопроект о признании недействительным процесс передачи от Российской СФСР (РСФСР) полуострова Крым в состав Украинской ССР (УССР).

Ранее в Крыму перечислили западных лидеров, которые превратились в настоящих врагов республики.

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