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Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта

Эрдоган планирует принять Путина в Турции после выборов 31 марта

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Alexander Zemlianichenko/AP

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов лидера президента страны 31 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. После выборов мы примем президента России Владимира Путина», — сказал он.

В конце февраля Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в республику. Звонок состоялся в честь юбилея турецкого лидера. Путин поздравил его с 70-летием.

До этого аналитик Энгин Озер сообщил, что Эрдоган может предложить главе РФ Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Договоренности могут быть достигнуты на основе результатов, полученных во время стамбульского процесса.

По словам Озера, в последние несколько дней США и Турция уже ведут обмен идеями по мирным переговорами в Анкаре.

Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары.

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