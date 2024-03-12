Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС пригрозили Ирану санкциями в случае поставок ракет России

Фон дер Ляйен: ЕС введет санкции против Ирана в случае поставок ракет России

Евросоюз готов ввести санкции против Ирана в том случае, если он начнет поставки баллистических ракет России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции перед депутатами Европарламента.

«Мы готовы ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты», — пригрозила фон дер Ляйен.

Отмечается, что и Москва, и Тегеран ранее не раз опровергали обвинения Запада в поставках оружия, называя их бездоказательными.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники в Иране заявило, что Тегеран передал на вооружение России около 400 баллистических ракет.

При этом начальник украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опроверг информацию о поставке Ираном ракет России, а также то, что российская армия в больших количествах использует ракеты из КНДР.

Ранее начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами