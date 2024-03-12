В ЕС пригрозили Ирану санкциями в случае поставок ракет России

Евросоюз готов ввести санкции против Ирана в том случае, если он начнет поставки баллистических ракет России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции перед депутатами Европарламента.

«Мы готовы ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты», — пригрозила фон дер Ляйен.

Отмечается, что и Москва, и Тегеран ранее не раз опровергали обвинения Запада в поставках оружия, называя их бездоказательными.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники в Иране заявило, что Тегеран передал на вооружение России около 400 баллистических ракет.

При этом начальник украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опроверг информацию о поставке Ираном ракет России, а также то, что российская армия в больших количествах использует ракеты из КНДР.

Ранее начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.