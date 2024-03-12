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Немецкая журналистка указала на раскол в ФРГ после слива диалога офицеров

Журналистка Липп: граждане ФРГ не хотят воевать с Россией

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Markus Schreiber/AP

После слива переговоров офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту общество в Германии раскололось. Об этом в беседе с Tsargrad.tv рассказала немецкая журналистка и блогер Алина Липп. Половина населения, по ее словам, не хочет столкновения ФРГ с Россией.

«Остальные, если не брать более радикальную часть, не готовы сами, но были бы не против, если бы другие страны НАТО вступили в столкновение с Россией, то есть если бы война велась чужими руками. Если смотреть так, то настроения граждан можно условно поделить примерно 50 на 50», — отметила Липп.

Она добавила, что все больше немецких военных не продлевают свои контракты в бундесвере. По ее словам, многие в армии не поддерживают цели, которые ставит нынешнее руководство.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus, а также планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Позднее сообщалось, что утечка разговора высокопоставленных военных Германии о планах атаки на Крымский мост стала результатом «российской операции».

Ранее в Британии придумали, как передать Украине крылатые ракеты.

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