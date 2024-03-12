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Байден не видит необходимости наращивать войска США на польской границе

Байден: необходимости в увеличении контингента войск США на границе Польши нет

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что необходимости в дополнительных американских войсках на границе Польши нет. Об этом пишетТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

«Нет необходимости в увеличении численности войск [США] на польской границе», — сказал Байден журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед возвращением в Белый дом.

Президент Польши Анджей Дуда и польский премьер-министр Дональд Туск 12 марта проведут встречу с Байденом в Белом доме.

11 марта сообщалось, что Польша планирует добиться от США увеличения численности американских военных на своей территории. Президент Польши Анджей Дуда, призвавший повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП, заявил, что это предложение в реальности адресовано России.

Ранее в США сообщили, что НАТО не защитит Украину, даже если она будет членом блока.

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