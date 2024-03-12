В Венесуэле Мадуро выдвинут кандидатом на предстоящих выборах

По словам заместителя председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо, партия объявит Николаса Мадуро своим кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 28 июля. Он сообщил, что более четырех миллионов членов партии приняли участие в процессе консенсуса и единогласно поддержали Мадуро в качестве кандидата, пишет ТАСС.

Национальный избирательный совет (CNE) ранее объявил о дате выборов и о завершении регистрации кандидатов к определенному сроку. Предвыборные кампании запланированы на период с 4 по 25 июля, а международным наблюдателям предложено выступить в роли наблюдателей на выборах.

Мария Корина Мачадо, победительница праймериз несистемной оппозиции, была исключена из списка кандидатов на выборах. Власти страны подтвердили решение о ее недопущении на государственные посты на протяжении 15 лет. Также оставалось в силе решение о лишении права участвовать в выборах бывшего губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса Радонски.

СМИ сообщили о возможном введении новых санкций со стороны Вашингтона в случае, если Мачадо не будет допущена к участию в выборах. В ответ на это Венесуэла намерена принять ответные меры в сфере миграции, называя подобные действия шантажом.

Ранее СМИ сообщили о тайной встрече Джонсона с Мадуро.