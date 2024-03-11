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Захарова напомнила Эстонии о целях бомбардировки Таллина в 1944 году

Захарова раскритиковала заявление МИД Эстонии об освобождении Таллина в годы ВОВ

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MFA Russia/Global Look Press

Публикация министерства иностранных дел Эстонии с упоминанием налета советских самолетов на немецкие объекты в Таллине в 1944 году лжива и вырвана из контекста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат таким образом отреагировала на публикацию эстонским МИД фотографии Таллина в 1944 году на странице в социальной сети X. Она напомнила, что в ходе налета бомбардировкам подверглись объекты немецкой разведки, средства противовоздушной обороны и морской арсенал.

Кроме того, Захарова напомнила эстонским властям об обстреле Таллина войсками гитлеровской Германии в 1941 году во время эвакуации советских войск и мирных жителей, в результате чего более 40 тысяч человек ушли под воду.

«Идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления», — написала дипломат.

Захарова также напомнила, что в освобождении Таллина в составе Красной армии участвовали бойцы эстонского стрелкового корпуса.

Ранее премьер Эстонии рассказала о том, какой сигнал посылает Путин.

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