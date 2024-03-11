Посол РФ счел провокацией русофобскую риторику США в преддверии выборов

Российские власти воспринимают русофобскую риторику США как провокацию, которая направлена на раскачивание ситуации в стране в преддверии выборов президента. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого цитирует Telegram-канал российского диппредставительства.

«Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает», — отметил посол.

По его словам, с американских трибун слышатся заявления о «захватнических амбициях» России в Европе. При этом Пентагон называет Россию врагом США. А Госдепартамент демонстративно привечает беглых представителей «российской пятой колонны».

Антонов подчеркнул, что все это — провокационные шаги, направленные на раскачивание ситуации в стране. Он потребовал от местных властей отказаться от действий, которые чреваты скатыванием «двусторонних отношений в пропасть».

«<…> россияне твердо поддерживают внутри- и внешнеполитический курс России, заданный президентом Владимиром Путиным», — добавил посол, уточнив, что жители страны разделяют цели спецоперации.

До этого в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

Ранее зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.