Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ счел провокацией русофобскую риторику США в преддверии выборов

Посол Антонов раскрыл попытки США русофобской риторикой раскачать ситуацию в РФ

close
100%
Wong Maye-E/AP

Российские власти воспринимают русофобскую риторику США как провокацию, которая направлена на раскачивание ситуации в стране в преддверии выборов президента. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого цитирует Telegram-канал российского диппредставительства.

«Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает», — отметил посол.

По его словам, с американских трибун слышатся заявления о «захватнических амбициях» России в Европе. При этом Пентагон называет Россию врагом США. А Госдепартамент демонстративно привечает беглых представителей «российской пятой колонны».

Антонов подчеркнул, что все это — провокационные шаги, направленные на раскачивание ситуации в стране. Он потребовал от местных властей отказаться от действий, которые чреваты скатыванием «двусторонних отношений в пропасть».

«<…> россияне твердо поддерживают внутри- и внешнеполитический курс России, заданный президентом Владимиром Путиным», — добавил посол, уточнив, что жители страны разделяют цели спецоперации.

До этого в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

Ранее зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами