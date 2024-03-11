Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили, что из-за задержки западных траншей рассматривают план С

Депутат Пидласа: Киев начал рассматривать план С в ожидании помощи США и ЕС

close
100%
Reuters

Задержка финансирования Киева со стороны западных партнеров вынуждает украинские власти рассматривать план С. Об этом заявила изданию Financial Times депутат Рады, глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, Украина фактически достигла «предела своих возможностей».

«<…> все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», — отметила Пидласа.

Она напомнила, что по плану А новые транши США и ЕС начнут поступать в январе. Задержки финансирования означают, что украинские власти начали рассматривать план Б и даже план С.

Глава комитета парламента не уточнила детально содержание этих планов. Пидласа подчеркнула, что переговоры о дополнительной бюджетной поддержке уже ведутся с другими странами G7, в частности — с Японией и Канадой. Одновременно в Раде рассматривают возможность существенно сократить невоенные расходы и повысить налоги. Депутат добавила, что большая часть этих административных мер «будут неприятны» гражданам страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами