Главного дорожника Челябинска задержали по подозрению во взятке

ФСБ провела обыски в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, изъяли документы. Для дачи показаний задержали руководителя комитета Дмитрия Шиляева. Чиновника обвиняют в получении взятки. Его ведомство признало выполненным контракт на строительство дороги стоимостью 30 млн рублей. Хотя, по факту, работа была выполнена недобросовестно.

Источник обратил внимание, что следственные действия прошли также в доме Шиляева. Против руководителя комитета возбудили уголовное дело. В пресс-службе администрации города не предоставили официальную информацию.

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