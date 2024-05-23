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Главного дорожника Челябинска задержали по подозрению во взятке

ФСБ провела обыски в мэрии Челябинска и задержала главного дорожника Шиляева

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РИА Новости

ФСБ провела обыски в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, изъяли документы. Для дачи показаний задержали руководителя комитета Дмитрия Шиляева. Чиновника обвиняют в получении взятки. Его ведомство признало выполненным контракт на строительство дороги стоимостью 30 млн рублей. Хотя, по факту, работа была выполнена недобросовестно.

Источник обратил внимание, что следственные действия прошли также в доме Шиляева. Против руководителя комитета возбудили уголовное дело. В пресс-службе администрации города не предоставили официальную информацию.

Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. В судебной инстанции уточнили, что об аресте ходатайствовало следствие. Фигуранта подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Ранее бывший полицейский обманул пенсионерку на миллионы рублей.

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