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Конгрессмен заявил, что не видит альтернатив проекту помощи Киеву

Конгрессмен: демократы не видят нужды в новых законопроектах о помощи Украине

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Global Look Press

Законопроект о выделении Украине $60 млрд имеет поддержку необходимого числа конгрессменов. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS.

«Конечно, нам не нужна альтернатива, когда есть всеобъемлющий, двухпартийный билль о национальной безопасности, поступивший из сената… В Вашингтоне каждый знает, что он наберет как минимум 300 голосов, если не больше», — заявил Джеффрис.

10 марта председатель специального комитета американского сената по разведке Марк Уорнер заявил, что международное сообщество больше никогда не должно доверять США, если они не смогут в скором времени помочь Украине.

Днем ранее сенат американского конгресса одобрил законопроект о выделении средств для работы нескольких федеральных ведомств до 30 сентября 2024 года.

8 марта издание The New York Times писало, что в отношениях между США и Украиной стали возникать разногласия из-за финансов и разных приоритетов, на которые жалуются с обеих сторон.

Ранее в Европе раскрыли стратегию западных корпораций на Украине.

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