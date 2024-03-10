Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины отменил указ о повышении своей зарплаты

Президент Аргентины аннулировал указ о повышении зарплаты чиновников на 48%

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей решил аннулировать указ о повышении заработной платы главы государства и высокопоставленных чиновников страны. Об этом сообщается в официальном аккаунте офиса аргентинского лидера в социальной сети X (бывший Twitter).

Речь идет о документе, который президент подписал в конце февраля 2024 года. Как следует из указа, заработная плата Милея и высокопоставленных чиновников должна была увеличиться на 48%.

«Офис президента информирует, что по решению <...> Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей», — говорится в заявлении.

19 февраля агентство Reuters со ссылкой на данные Католического университета Аргентины (UCA) сообщило, что уровень бедности в стране достиг максимальных значений за последние 20 лет. В январе текущего года этот показатель вырос на 7,9% по сравнению с декабрем 2023 года и составил 57,4%. По информации журналистов, рост уровня бедности произошел из-за проведенной главой государства девальвации песо и последовавшего за этим увеличения цен на товары.

Ранее в Аргентине оценили рост годовой инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами