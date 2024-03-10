Украина запросила больше денег у Канады и Японии

Украина ведет переговоры со странами «Большой Семерки», особенно с Канадой и Японией, о выделении дополнительных средств финансирования, пока конгресс США не может согласовать новый пакет помощи. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу.

По данным издания, дефицит бюджета Украины растет и в будущем станет еще больше, если Киев инициирует проведение новой волны мобилизации. Отмечается, что доходы страны составляют всего $46 млрд при общем годовом бюджете в $87 млрд, половина из которых идет на оборонные издержки.

«Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой», — рассказала Пидласа.

Он также заявила, что Украина собирается сильно урезать невоенные расходы и повысить налоги. Пидласа добавила, что изначально Киев предполагал, что США и Евросоюз направят финансовую помощь уже в январе, и сейчас украинским властям приходится рассматривать «план В» и даже «план С». Более того, как выяснило FT, руководство Украины считает, что в 2025 году ситуация может повториться.

До этого стало известно, что Япония и США планируют укрепить совместную систему производства оборонной продукции, так как производственные мощности в Соединенных Штатах перегружены из-за военной поддержки Украины.

Ранее в Совфеде заявили, что США сворачивают свой «проект Украина».