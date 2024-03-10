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В Словакии заявили, что Украину могут принять в ЕС по политическим соображениям

Фицо считает, что Украину могут принять в ЕС по политическим соображениям

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РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что при решении вопроса о принятии Украины в Евросоюз политические соображения могут перевесить реальное соответствие страны требованиям на вступление в союз. Об этом пишет ТАСС.

«Опасаюсь, что в отношении Украины будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны», — заявил он.

Он пожелал Украине стать страной Евросоюза, но только в тот момент, когда она будет к этому готова. По мнению Фицо, страна должна соответствовать всем критериям для того, чтобы состоять в ЕС. Он обратил внимание на высокий уровень коррупции на Украине.

До этого Фицо заявил, что Чехия ставит под угрозу стабильность отношений между Братиславой и Прагой, поскольку чешская сторона продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине в конфликте.

Кроме того, глава словацкого кабмина рассказал, что чешская сторона отложила совместное правительственное заседание, которое предполагалось организовать в апреле.

Ранее в Словакии не исключили, что страны НАТО могут отправить войска на Украину.

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