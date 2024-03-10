Байден заявил, что Нетаньяху действиями в Газе вредит Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает ей, настраивая весь мир против Тель-Авива. Об это заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC.

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. Это большая ошибка», — сказал Байден.

Ранее Джо Байден в обращении к конгрессу «О положении нации» потребовал от Израиля обеспечить широкий доступ гуманитарной помощи в сектора Газа. Он подчеркнул, что у Израиля нет права манипулировать поставками гуманитарной помощи в сектор Газа, используя ее «как разменную монету».

В феврале американский президент заявлял, что Израилю не следует проводить операцию в Рафахе на юге сектора Газа без плана обеспечения безопасности мирных палестинцев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, как скоро будет заключен мир с Палестиной.