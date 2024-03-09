Процедура назначения Залужного послом в Великобритании запущена

Процедура принятия документов для назначения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на должность чрезвычайного посла республики в Великобритании уже запущена. С таким заявлением выступил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига, чьи слова приводит агентство Укринформ.

«Сейчас начались процедуры оформления необходимых документов», — указывается в материале.

Согласно информации замглавы офиса главы государства, впереди предстоит еще ряд бюрократических процедур после согласования кандидата. Например, получение агремана британской стороны и президентский указ о назначении послом.

В статье поясняется, что предложение о назначении Залужного послом поступило от главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, а позднее было поддержано и одобрено президентом страны Владимиром Зеленским.

Накануне стало известно, что Залужный будет назначен на должность посла Украины в Великобритании. Лондону уже направили соответствующий запрос на агреман. Президент Владимир Зеленский поспешил уточнить, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному предрекли политическое забвение в случае отъезда послом в Лондон.