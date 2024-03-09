Маск обвинил Байдена в попытке изменить баланс сил на выборах при помощи мигрантов

Решения администрации президента США Джо Байдена и Демократической партии в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на выборах президента, которые пройдут в ноябре этого года. Такое мнение в своем аккаунте в X выразил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

По его словам, большинство американцев не осведомлены о том, что сейчас при переписи населения Соединенных Штатов для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от их гражданства.

Маск напомнил, что недавно демократы в сенате единогласно проголосовали за отмену поправки, благодаря которым больше не нужно пересчитывать число нелегальных мигрантов при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии президентских выборщиков.

В связи с тем, что нелегалы по большей части проживают в штатах демократов, и палата представителей, и президентские голоса сдвигаются на приблизительно 5% влево, чего вполне хватает для изменения баланса сил, написал бизнесмен.

Маск назвал это одной из главных причин того, почему администрация действующего президента Байдена оставляет рекордное число нелегалов в стране и проводит очень мало депортаций.

Ранее Маск предупредил о риске падения США из-за нелегальной миграции.