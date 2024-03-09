Пушков обратился к Макрону после его заявления о войсках на Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: «не исключать что-то не означает делать это». Но всем ясно, что от «не исключать» лишь один шаг до «сделать»», — написал Пушков.

В связи с этим сенатор посоветовал Макрону и Сикорскому публично обсудить, куда их замыслы могут завести Францию и Польшу.

«Ведь ничего нельзя исключать?» — отметил он.

27 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Позднее президент Франции заявил, что не случайно сказал о возможной отправке западных войск на Украину. При этом, по его словам, французскую армию в скором времени там можно не ждать, да и согласия между политическими лидерами на этот счет пока нет. Экс-постпред США при НАТО рассказал Politico, что Париж хотел направить войска на Украину еще до скандальных заявлений Макрона и искал поддержки в НАТО. Однако все союзники по альянсу ответили Франции решительным «нет».

Ранее Захарова оценила слова главы МИД Франции об отправке войск на Украину.