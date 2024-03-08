Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства

Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, который предусматривает выделение средств на обеспечение работы федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в стране 30 сентября). Об этом сообщает ТАСС.

Проект предусматривает финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд. Для одобрения инициативы в верхней палате конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов. 6 марта законопроект поддержала палата представителей

8 марта президент США Джо Байден призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине.

В этот же день комитет палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике единогласно утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету Tiktok в США.

Ранее США запретили Китаю покупать нефть из стратегических резервов.