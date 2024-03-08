Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках

Украина вышла из соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) о вооруженных силах и пограничных войсках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Такое решение было принято на заседании кабинета министров. Удивительно, что только сейчас. Но уже вышли, и потому хорошо», — написал Гончаренко.

5 марта представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты.

В феврале Украина вышла из трех соглашений в рамках Содружества Независимых Государств. В частности, речь идет о соглашениях о принципах и порядке выполнения военных перевозок, а также о двух договорах о сотрудничестве в медицинской сфере.

В конце января стало известно, что Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии МВД.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует предоставить Киеву €4,5 млрд до конца марта.