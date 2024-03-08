Постпред РФ при ОЗХО заявил, что ВСУ используют против ВС России химикаты

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют против российских военнослужащих токсичные химикаты. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Украина использует «широкий спектр токсичных химикатов».

Тарабрин подчеркнул, что речь идет об удобрениях, пестицидах, дефолиантах, едких чистящих средствах и лакокрасочной продукции, а также биотоксинов и химикатов, включенных в списки приложения по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По его словам, поставки токсичных химикатов осуществляются Западом.

Он добавил, что расследование случаев применения Украиной токсичных химикатов проводится в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химоружия.

В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил во время брифинга, что США намереваются понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия.

Ранее МИД России назвал «избирательной экзекуцией» исключение РФ из исполнительного совета ОЗХО.