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Во Франции предупредили, что слова Макрона могут привести к мировой войне

Филиппо: слова Макрона об отсутствии лимитов по Украине приведут к мировой войне

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Gonzalo Fuentes/Pool/Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий по помощи Украине могут привести к мировой войне. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик призвал французов не допустить глобальной катастрофы и не вступать в конфликт за интересы Киева, НАТО и крупных западных инвестиционных компаний.

«Мы должны бороться за выход из Евросоюза и НАТО и отставку Макрона! Если кто-то не понимает, что перед нами складывается военная ситуация мирового масштаба, тот слеп!» — заявил Филиппо.

7 марта Флориан Филиппо призвал свергнуть Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украине.

В четверг Макрон заявил, что в поддержке Украины у него нет лимитов и «никаких красных линий». Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Франции.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что вопрос об отправке французских боевых наземных войск на Украину не стоит на повестке.

Ранее в Кремле оценили действия Макрона.

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