На Украине предложили повысить штрафы для уклонистов от мобилизации

Блокировка счетов уклонистов будет негативно влиять на экономику Украины, поэтому ее лучше заменить на ужесточение штрафов для них. Такое мнение выразил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, сообщает «Страна.ua».

«Я не считаю, что блокировка счетов будет действенной нормой для того, чтобы привлечь людей в военкоматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас», — сказал Чернев.

6 марта в Верховной раде рассказали, что по новому закону на Украине мобилизуют «значительно меньше» предполагаемых ранее 500 тысяч человек.

4 марта на Украине перечислили будущие критерии бронирования (временного освобождения) от мобилизации. В числе прочего они будут включать в себя среднюю зарплату, уровень уплаты налогов и влияние предприятия на экономику.

В тот же день стало известно, кто может попасть под мобилизацию на Украине в первую очередь.

Ранее артисты Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину.