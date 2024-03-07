Столтенберг отреагировал на всупление Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X прокомментировал вступление Швеции в Североатлантический альянс.

«Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию — безопаснее, а весь альянс — надежнее», — написал он.

Генсек добавил, что с нетерпением ждет понедельника, 11 марта, чтобы поднять флаг Швеции в штаб-квартире НАТО.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия передала американской администрации на хранение ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.