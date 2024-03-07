В Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ опубликовал в своем Telegram-канале резко прокомментировал визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Разобщающие сообщения и регулярные поклоны Кремлю от представителей криминальной группировки Шор не служат интересам граждан Республики Молдова», — говорится в публикации.
Водэ напомнил, власти Молдавии призвали население не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий России и «ее приспешников».
Пресс-секретарь отметил, миссией Кишинева являются мир и процветание на пути евроинтеграции.
В четверг, 7 марта, Гуцул находится с рабочим визитом в России. Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту. Об этом сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.