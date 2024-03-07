Названа дата официального вступления Швеции в НАТО

Швеция официально вступит в НАТО в четверг, 7 марта. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Пресс-служба администрации президента США Джо Байдена опубликовала список гостей, которые были приглашены в ложу Первой леди Джилл Байден для просмотра выступления американского лидера о ситуации в стране. В том числе в списке значится шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

«Швеция официально присоединяется к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником», — говорится в заявлении.

Также в публикации отмечается, что Швеция является страной с сильной демократией и высокоэффективной армией. По словам представителей Белого дома, Стокгольм разделяет ценности и видение мира других государств — членов НАТО.

«Наличие Швеции в качестве союзника позволить укрепить безопасность США и стран — членов НАТО», — подчеркивается в сообщении.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что руководство Североатлантического альянса может отвести Швеции роль логистического хаба. Речь идет об использовании территории королевства для переброски войск и поставок вооружений.

Ранее в Совете безопасности РФ раскрыли цель военных учений НАТО в Европе.