Байден заявил о готовности принять сторонников экс-постпреда США при ООН Хейли

Президент США Джо Байден заявил, что готов принять сторонников бывшего постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли, вышедшей из президентской гонки. Об этом со ссылкой на предвыборный штаб Байдена сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, экс-президент Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет сторонников Хейли. Байден же ясно дал понять, что в его кампании сторонникам Хейли место есть.

Ранее кандидат от Республиканской партии на пост президента США Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки.

До этого сообщалось, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах от партии в штате Аляска, опередив свою единственную соперницу Никки Хейли в 13-м штате из 15 в рамках «супервторника».

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.