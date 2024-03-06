Политолог назвал причину, по которой Зеленский мог отправить солдат в Судан

Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения американских СМИ, согласно которым, президент Украины Владимир Зеленский отправлял своих военнослужащих в Судан для противодействия России. По мнению эксперта, украинский лидер мог пойти на такой шаг ради оружия и денег.

«Он хотел показать, что бьется с Москвой по всему миру, поэтому ему нужны деньги и оружие. Также не стоит исключать, что ВСУ могут начать выполнять задания западных стран по всему миру, чтобы получить дополнительные средства», — отметил Скачко.

При этом он подчеркнул, что Зеленский от подобных авантюр потеряет больше, чем приобретет.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Зеленский отправил военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана, которые возглавлял фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и Силами быстрого реагирования под руководством Мухаммеда Хамдана Дагло.

По информации издания, Украина отреагировала на просьбу Абдель Фаттах аль-Бурхана о помощи, поскольку он якобы снабжал Киев оружием с начала спецоперации России. В тексте отмечается, что решение Зеленского «стало новым смелым предприятием, частью стратегии» против Москвы.

Ранее власти Судана заявили о скором освобождении Хартума.