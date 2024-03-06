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Стали известны результаты праймериз Байдена и Трампа

CNBC: Трамп и Байден одержали победу на президентских праймериз

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден одержали победу на праймериз в большинстве штатов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп доминировали на первичных выборах Супервторника от побережья до побережья», — говорится в сообщении телеканала.

Таким образом Байден и Трамп остались главными кандидатами на пост президента на предстоящих выборах. Байден завершил Супервторник с как минимум 1424 делегатами, что составляет чуть более 72% от общего числа, необходимого ему для выдвижения от Демократической партии. Трамп завершил день с минимум 946 делегатами, или 78% от общего числа 1215, которое ему нужно для выдвижения от Республиканской партии.

До этого газета The Wall Dtreet Journal писала, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли планирует приостановить свою предвыборную кампанию, при этом она намерена призвать экс-президента США Дональда Трампа заручиться поддержкой ее сторонников.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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