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Названа выгода Еврокомиссии от прекращения транзита российского газа через Украину

ТАСС: прекращение транзита российского газа через Украину выгодно Еврокомиссии

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Yves Herman/Reuters

Прекращение транзита газа РФ через территорию Украины с 2025 года выгодно Еврокомиссии, поскольку даст ей новые возможности для оказания давления на Венгрию и Словакию, которые пока продолжают получать этот вид топлива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Еврокомиссия намерена с 2025 года предложить этим странам перейти на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Германии или Италии», — сообщил источник.

В таком случае, в этих странах повысятся цены на газ, что увеличит экономическое влияние Брюсселя на Венгрию и Словакию.

6 марта Минэнерго Украины заявило, что исключает любые коммерческие соглашения, позволяющие продолжать транспортировку российского природного газа через территорию страны в Европу после истечения срока соглашений в конце 2024 года.

Накануне глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа утверждал, что украинская сторона готова и дальше обеспечивать прокачку газа из России, если об этом попросят европейские партнеры. Днем ранее аналогичное заявление прозвучало от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее в Венгрии заявили, что не нуждаются в поставках газа через Украину.

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