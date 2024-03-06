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Зеленский, как предполагается, был в Одессе, когда произошел взрыв в городе

Страна.ua: Зеленский, возможно, находился в Одессе, когда произошел взрыв

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский мог находится в Одессе, когда произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Местные паблики сообщают, что в этот момент в городе мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж», — говорится в сообщении издания.

До этого представитель пророссийского подполья сообщал, что в Одессе много пророссийски настроенных жителей, но они стараются не привлекать к себе внимания из-за активности украинских спецслужб.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее эксперт рассказал, как Запад «утешает» Украину.

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