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Эксперт рассказал, как Запад «утешает» Украину

Эксперт Михайлов: Запад пытается утешить Украину, понимая, что она проиграла

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США делают заявления о якобы имеющихся у Украины «военных сюрпризах» для ВС РФ, поскольку понимают, что Киев фактически потерпел поражение в вооруженном конфликте. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» военный эксперт, глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Вашингтон делает такие заявления, потому что ему необходимо сейчас… украинским гражданам вернуть какой-то боевой дух и ощущение приближающейся победы», — заявил Михайлов, подчеркнув, что этой «победы» не будет.

По словам эксперта «украинский кейс» потерпел поражение. В этой связи перед западными странами стоит вопрос о «выходе» из украинского конфликта.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, в ходе брифинга, заявил, что страна верит в то, что у Вооруженных сил Украины есть «военные сюрпризы» для России. По его словам, Украина имеет план, который может позволить ей добиться победы.

Кроме того, экс-сотрудник госдепартамента США Майк Бенц сообщал, что после урегулирования украинского конфликта мировая общественность узнает, что Украина была крупнейшей операцией Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в истории.

Ранее Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.

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