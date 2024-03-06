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Американский конгрессмен раскрыл, кто на самом деле управляет США

Конгрессмен Биггс: Байден на управляет США, это делает его администрация

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Joshua Roberts/Reuters

Член Республиканской партии США, конгрессмен Энди Биггс заявил, что президент США Джо Байден не руководит Соединенными Штатами, это делает его администрация. Своим мнением он поделился в интервью Fox News.

«Все мы чувствуем, что на самом деле не Байден стоит во главе страны… Именно его кабинет (управляет государством. – прим. ред.)», - подчеркнул Биггс.

До этого нынешний президент США Джо Байден показал один из наихудших результатов одобрения своей работы на третий год правления за последние 70 лет. Работу Байдена, как показал опрос Gallup, оценили опрошенные американцы с 20 января 2023 года по 19 января 2024 года. Оказалось, что третий год работы Байдена в качестве главы государства одобряли в среднем 39,8% респондентов.

Среди других президентов, которых избирали на первый срок, худший результат показал только Джимми Картер в 1979 году. Тогда цены на бензин взлетели, инфляция достигла двузначных цифр, а иранские боевики взяли в заложники американцев. В итоге три года работы Картера в среднем одобряли 37,4% американских избирателей, отметили социологи агентства.

Ранее демократы обеспокоились ходом предвыборной кампании Байдена.

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