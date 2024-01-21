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Демократы обеспокоились ходом предвыборной кампании Байдена

Fox News: демократы бьют тревогу по поводу предвыборной кампании Байдена

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Elizabeth Frantz/Reuters

Ряд законодателей Демократической партии США выразили обеспокоенность предвыборной кампанией главы государства Джо Байдена, поскольку политика действующего президента крайне непопулярна, а его рейтинги продолжают падать. Об этом пишет Fox News.

Так, сенатор Берни Сандерс обеспокоен подходом команды Байдена к предстоящим выбором. По его словам, президенту следует изменить своей курс, поскольку поддержка Израиля нанесла ущерб его репутации среди молодых избирателей.

«Нет сомнений, молодым людям, я думаю, большинству американцев, очень трудно не волноваться по поводу того, что происходит сейчас… Президент [Байден] должен изменить курс», — считает он.

Другие демократы в нижней палате конгресса, такие как бывший лидер большинства в палате представителей Стени Хойер и Бенни Томпсон выразили опасения по поводу направления кампании, отмечается в тексте.

Телеканал также отмечает, что стратеги Демократической партии Дэвид Аксельрод и Джеймс Карвилл выразили обеспокоенность по поводу шансов Байдена на переизбрание.

«Байдену предстоит тяжелая борьба на выборах 2024 года. Несколько опросов показали, что он находится под угрозой, и его популярность остается низкой», — констатирует Fox News.

Ранее Трамп оценил итоги президентского срока Байдена.

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