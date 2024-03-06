Трамп побеждает на праймериз в штате Аляска

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах от партии в штате Аляска, опередив свою единственную соперницу Никки Хейли в 13-м штате из 15 в рамках «супервторника». Таким прогнозом делится телеканал NBC News.

По данным телеканала, на Аляске Дональду Трампу удалось получить поддержку от 23 делегатов партии.

Как следует из текста, по результатам стартовавших в январе и продолжающихся до сих пор предварительных голосований кандидат в президенты США получил поддержку 1017 из 1215 делегатов. Никки Хейли, в свою очередь, поддержали 92 делегата, отмечается в материале.

В США заканчивается «супервторник». В этот день на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы от части штатов.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

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