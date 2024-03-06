Байден потерпел неожиданное поражение на кокусах в заморской территории США

Действующий президент США Джо Байден проиграл малоизвестному бизнесмену Джейсону Палмеру на кокусах Демократической партии в Американском Самое — не интегрированной в состав страны территории, расположенной в Тихом океан. Об этом пишет Associated Press.

Как следует из текста, избиратели подали 91 бюллетень, где Палмер получил 51 голос, в то время как Байден — сорок.

«Я узнал, что выиграл, потому что мой телефон начал разрываться от сообщений друзей и сотрудников предвыборной кампании», — сказал Палмер, отметив, что никогда не посещал Американское Самоа до кокусов.

В США заканчивается «супервторник». В этот день на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы от части штатов.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее стало известно, что Трамп в «супервторник» побеждает на праймериз в 11 штатах.