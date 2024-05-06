В Петербурге два подростка попытались поджечь ж/д станцию и получили сроки

Суд Петербурга вынес приговор подросткам за попытку теракта. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, молодые люди вступили в сговор со сторонниками ВСУ в сентябре 2023 года. Злоумышленники предложили россиянам совершить теракт на Октябрьской дороге, и петербуржцы согласились. Для этого они подготовили бутылку с зажигательной смесью. После этого юноши совершили поджог.

Суд признал подростков виновными. Одного из них приговорили к четырем годам лишения свободы, второй получил наказание два года. Оба молодых человека отправятся в воспитательную колонию.

До этого в Кировской области 18-летнего россиянина и его 16-летнего знакомого осудили за поджог релейного шкафа. Оба действовали по инструкции, которую им через мессенджер предоставили кураторы из Украины. За выполнение их заданий, подростки должны были получить десять тысяч рублей.

В результате совершеннолетний участник поджога получил шесть лет и три месяца, подросток проведет шесть лет в воспитательной колонии.

Ранее в Москве сотрудник РЖД попал под суд за поджог релейного шкафа.