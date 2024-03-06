В Германии захотели ввести квоту на прием беженцев

Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер заявил о необходимости ввести квоту на прием беженцев в ФРГ с верхним пределом в 60 тысяч человек к 2030 году. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«Пятьдесят или шестьдесят тысяч беженцев в год — этого не может быть больше в ближайшие несколько лет, потому что мы и так прилагаем слишком большие усилия по интеграции», — заявил Кречмер.

По его словам, этот потолок необходимо принять к 2030 году, поскольку у Германии заканчиваются необходимые возможности по приему мигрантов.

«Если вы посмотрите на местные органы власти, если вы посмотрите, сколько существует интеграционных курсов и сколько курсов немецкого языка, как обстоят дела в школах — тогда мы должны сначала предпринять эти усилия…» — сказал политик.

Он также призвал быть более последовательными в политике депортации и заявил о необходимости прекращать помощь странам, которые не принимают обратно лиц, которым отказано в предоставлении убежища.

«Мы хотим депортировать людей, но нам это не удается, потому что страны происхождения не принимают беженцев. И, честно говоря, не может быть такого, что мы платим огромные суммы помощи в целях развития, а эти государства не забирают своих граждан обратно», — сказал Кречмер.

До этого в Германии был зафиксирован рост скептических отношений к приему беженцев, поскольку большинство граждан считают, что предел в этом вопросе достигнут, и беспокоятся о негативных последствиях иммиграции.

Ранее в Германии выявили «фальшивых украинцев», получающих пособия как беженцы.