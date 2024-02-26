В Германии выявили «фальшивых украинцев», получающих пособия как беженцы

В Германии расследуются тысячи случаев социального мошенничества в отношении людей, имеющих паспорта стран ЕС и, тем не менее, получающих пособия как украинские беженцы. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Речь идет о людях, располагающих паспортом одной из стран Евросоюза и паспортом Украины одновременно. При въезде в Германию они предъявляли в социальные службы лишь украинский паспорт и получали пособия как беженцы, на что не имели права.

Издание Focus, в свою очередь, сообщает, что в регионе Баден-Вюртемберг власти ведут расследование, пытаясь определить количество «фальшивых» украинцев, выдающих себя за беженцев от военных действий, но на самом деле приехавших из Венгрии или Румынии.

«Уловка привлекла внимание, потому что некоторые из этих предполагаемых беженцев от войны даже не говорили по-украински», — говорится в публикации.

В региональном министерстве юстиции сообщили, что на сегодняшний день на рассмотрение поступило около 1380 сообщений о возможных случаях двойного гражданства. В 500 из них поступили отзывы с украинской и венгерской сторон. Венгерское гражданство было подтверждено у 58 соискателей пособий. Нарушители пойдут под суд с возможным наказанием до пяти лет лишения свободы — но, скорее всего, отделаются штрафом.

25 февраля Украина призвала Германию делать больше для трудоустройства украинских беженцев.

21 февраля в Германии заявили о сокращении числа украинских беженцев в стране.

Ранее в Германии возмутились отношением украинских беженцев к бесплатным продуктам.