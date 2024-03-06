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Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

FT: Киев призвал ЕС запретить импорт российского зерна

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Global Look Press

Украина готова принять ограничения торговли с Евросоюзом, чтобы разрядить политический спор с Польшей. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на министра торговли Украины Тараса Качку.

Вместе с этим украинский министр призвал ЕС также запретить импорт российского зерна.

Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал соседей найти решение ситуации и не использовать сложности «страны, истекающей кровью» во внутренней политической борьбе.

Таким образом он прокомментировал происходящее на границе между двумя странами, где польские фермеры протестуют против льгот для ввоза продукции Украины в ЕС, а также против «Зеленого курса» Евросоюза, который, с их точки зрения, повредит сельскохозяйственному сектору.

Свои акции польские фермеры проводят с ноября 2023 года. В минувшем декабре польские власти достигли договоренностей с активистами и пообещали им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты возобновились из-за предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025-го.

Поляки блокируют КПП, высыпают украинское зерно из вагонов и фур и даже повреждают предназначенные ВСУ автомобили. Подробности — в нашем материале.

Ранее силовики помешали украинцам заблокировать проезд к КПП в Польше.

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