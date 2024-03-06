Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Вашингтон не глядя предает своих союзников.

Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о планах украинского президента Владимира Зеленского воевать самостоятельно, Захарова отметила, что в вопросе поддержки своих союзников американцы последовательны до педантизма, они предают не глядя.

Она подчеркнула, что желание Зеленского вести боевые действия якобы самостоятельно вступает в противоречие со стремлением Киева вступить в ряды Североатлантического альянса.

Захарова также напомнила об участии украинского президента в КВН. По ее словам, Зеленский хотел самостоятельно воевать с ядерной державой еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН.

До этого сообщалось, что в случае проведения в этом году на Украине президентских выборов их выиграл бы экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.