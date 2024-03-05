Опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине

В случае проведения в этом году на Украине президентских выборов их выиграл бы экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. Об этом свидетельствует опрос, который провел украинский Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Согласно опросу, Залужный получил бы в первом туре 41,4%, президент страны Владимир Зеленский — 23,7%, экс-президент Петр Порошенко — 6,4%, бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков — 5,6%. Во втором туре Залужный набрал бы 67,5% , в то время как Зеленский только 32,5%.

При проведении парламентских выборов с результатом 46,4% победил бы условный «Блок Залужного» — 46,4%. «Блок Зеленского» набрал бы 21,1%, «Блок Порошенко» — 7,5%, «Блок Разумкова» — 6,8%.

Одновременно с этим 59,7% участвовавших в опросе считают, что президентские и парламентские выборы до конца конфликта на Украине проводить не следует. Противоположного мнения придерживаются 24,2%.

До этого мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского снять Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.