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Президент Польши направил в суд закон о помощи украинцам

Президент Польши Дуда направил в Конституционный суд закон о помощи украинцам

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда направил в Конституционный суд закон о помощи украинцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

Отмечается, что суд проверит правомерность процедуры голосования в сейме (нижней палате польского парламента) по закону.

«Дуда подал в Конституционный суд в порядке [реализации полномочий по конституционному] контролю запрос о проверке соответствия конституции закона от 9 февраля 2024 года о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны», — говорится в сообщении канцелярии.

Вместе с законом о помощи украинцам в суд были направлены закон о налоге на доход физических лиц и закон о налоге на доход юридических лиц.

До этого польский министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк сообщал, что в Польше начали готовить закон о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ).

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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