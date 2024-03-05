В США раскрыли, что способствует успехам армии России на фронте

Военно-воздушные силы России стали играть более серьезную роль в конфликте на Украине, что способствует продвижению ВС РФ вперед. Об этом пишет The New York Times.

«Военные аналитики говорят, что Россия все чаще использует боевые самолеты вблизи линии фронта, чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы на украинские позиции и расчищать путь пехоте», — следует из текста.

NYT ссылается на экспертов, которые отмечают, что подобная тактика принесла успех при взятии Авдеевки.

«Это дорогостоящий, но весьма эффективный инструмент, который Россия сейчас использует в войне», — также цитирует газета полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского.

Как следует из текста, тактика ВС РФ начала меняться в начале прошлого года, когда Россия начала использовать планирующие бомбы, «которые сбрасываются с самолета и преодолевают большие расстояния, ограничивая риск для истребителей от зенитных ракет». Подобное оружие позволяет пробивать подземные бункеры, отмечается в материале.

«Эти бомбы полностью разрушают любую позицию», — приводит NYT слова украинского военного, сражавшегося в Авдеевке.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке писал, что Российские Вооруженные силы (ВС) эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) фугасных авиационных бомб (ФАБ) весом 500 кг.

Ранее офицер СБУ раскрыл слабое место ВСУ на фронте.